Главред издания о положении женщин на Кавказе уехала из Дагестана после отказа полиции расследовать угрозы в ее адрес

Главный редактор издания «Даптар» о положении женщин в северокавказском обществе Светлана Анохина уехала из Дагестана после того, как полиция отказалась возбудить уголовное дело об угрозах в ее адрес. Анохина сообщила «Кавказскому узлу», что уехала на время в целях безопасности.

Как сообщается на сайте «Даптара», 22 июля Анохиной позвонил мужчина, заявивший, что получил «указание разобраться со всеми феминистками». Анохина предложила ему встретиться, тот в ответ пригрозил ей убийством и сообщил, что его родственник работает начальником Советского райотдела полиции Махачкалы. Анохина установила, что ей звонили с номера Рашида Абдулмуслимова, но тот заявил, что не причастен к звонку.

Светлана Анохина передала запись телефонного разговора в МВД по Дагестану. По ее заявлению начали проверку. 10 сентября стало известно, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело «за недостаточностью оснований», пишет «Даптар», ссылаясь на замначальника пресс-службы дагестанского МВД Руслана Ибрагимгаджиева.

Анохина рассказала «Кавказскому узлу», что после 22 июля она не получала новых угроз, но посчитала правильным временно уехать из Дагестана.

Издание «Даптар» освещает негативные и положительные стороны положения женщин на Северном Кавказе. В частности, издание пишет о домашнем насилии, «убийствах чести», ранних браках.