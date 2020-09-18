Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух сестер в Рыбинске. Он сознался, что убил их

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании двух сестер в городе Рыбинск Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Виталия Молчанова задержали в Рыбинске в том же микрорайоне, где произошло преступление, утверждает телеграм-канал Life Shot. Он не оказывал сопротивления при задержании.

Следственный комитет опубликовал видео задержания Молчанова. На записи он сознался, что убил детей.

Задержан подозреваемый в убийстве двух девочек в Ярославской области Следственный комитет Российской Федерации

В ночь на 15 сентября в Рыбинске убили двух девочек 8 и 13 лет. Следователи установили, что детей изнасиловали. По данным СМИ, их расчленили. В преступлении заподозрили Виталия Молчанова, который непродолжительное время жил вместе с матерью девочек. По данным Life Shot, после убийства он пытался совершить самоубийство.

Ранее подозреваемого привлекали к уголовной ответственности по обвинению в убийстве и изнасиловании ребенка, говорила детский омбудсмен Анна Кузнецова.