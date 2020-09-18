Власти США обяжут магазины приложений удалить TikTok. Запрещать его использование не будут

Министерство торговли США обязало магазины приложений сделать невозможным скачивание TikTok и WeChat для американских пользователей.

Запрет будет действовать с 20 сентября. В министерстве подчеркнули, что это делается из соображений безопасности — так как, по данным властей США, эти приложения могут передавать информацию об американских пользователях спецслужбам Китая.

«Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент [Дональд] Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая», — заявил глава ведомства Уилбур Росс.

При этом каких-либо санкций к конечным пользователям за установку и использование TikTok власти США применять не будут. Чиновники рассчитывают, что на фоне неудобств со скачиванием и обновлением американцы постепенно откажутся от него сами.

TikTok — одно из самых популярных приложений в США на данный момент. В последние несколько месяцев ведутся переговоры о продаже компании из США его американского сегмента. Трамп заявлял, что в случае такой сделки его правительство не будет накладывать ограничения на деятельность TikTok в стране.