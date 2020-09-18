Один из двух российских препаратов от COVID-19, которые Минздрав разрешил продавать в аптеках, будет стоить 12 тысяч рублей

Российский препарат против коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, будет стоить в рознице от 12 320 рублей за . Об этом ТАСС сообщил глава компании-производителя лекарства «Промомед» Андрей Младенцев.

По его словам, розничная цена должна быть такой же, как цена по государственным поставкам.

Ранее «Промомед» сообщила, что «Арепливир» может появиться в российских аптеках 21 сентября. Его будут продавать по рецепту.

17 сентября Минздрав разрешил амбулаторное применение двух российских препаратов от COVID-19 на основе действующего вещества фавипиравира — «Арепливира» и «Коронавира» от производителя «Р-Фарм». Сколько будет стоить «Коронавир», не сообщалось.

«Арепливир» и «Коронавир» — два из трех российских дженериков фавипиравира, которые Минздрав летом 2020 года одобрил для лечения коронавируса в больницах. Третий — «Авифавир» — выпускает группа компаний «Химрар» вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Его продажа в аптеках пока не разрешена.

Фавипиравир — препарат японской компании Fujifilm, выпускаемый в стране под названием «Авиган». В июле 2020 года японские ученые завершили исследования «Авигана» у пациентов с легким течением COVID-19 и пришли к выводу, что эффективность препарата не доказана.