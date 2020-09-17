В работе фейсбука произошел масштабный сбой из-за действий самого фейсбука

Пользователи из Европы и Северной Америки 17 сентября столкнулись со сбоем в работе фейсбука, сообщает Mashable.

По данным сервиса DownDetector, массово на недоступность фейсбука жаловались с девяти до десяти вечера по московскому времени.

Как сообщил Mashable пресс-секретарь Facebook, проблемы с доступом возникли «из-за изменения конфигурации сети». Подробностей представитель компании не привел.

В марте 2019 года по аналогичной причине фейсбук не работал восемь часов.

Одновременно пользователи сообщали о проблемах с инстаграмом и мессенджером WhatsApp (оба сервиса принадлежат Facebook). Mashable уточняет, что сбой, по всей видимости, не затронул приложение фейсбука.