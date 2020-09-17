В Красноярске при пожаре в наркологической клинике погибли четыре человека. Директор клиники задержана

Четыре человека погибли и еще двое пострадали в результате пожара, произошедшего в ночь на 17 сентября в частной наркологической клинике «Чистый город» в центре Красноярска.

По данным МЧС, возгорание было зафиксировано на цокольном этаже жилого шестиэтажного дома на проспекте Мира, в котором располагается клиника. Площадь пожара составила десять квадратных метров. В ходе тушения из дома были спасены 16 человек, в том числе местные жильцы и пациенты клиники.

Пострадавших доставили в краевую клиническую больницу — они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Наказание по этой статье (часть 3 статьи 238 УК) — принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до десяти лет.

В рамках расследования задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город».

Личности погибших при пожаре пока не установлены, поскольку часть пациентов находились в клинике анонимно. Их будут опознавать по отпечаткам пальцев, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Обновлено. Причиной пожара в клинике «Чистый город» стал поджог, который устроил один из пациентов, сообщает СК.