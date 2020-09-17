Прокуратура Польши потребовала арестовать троих диспетчеров из Смоленска по делу о крушении самолета Леха Качиньского

Прокуратура Польши обратилась в районный суд в Варшаве с ходатайством об аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших в апреле 2010 года в аэропорту Смоленск-Северный, когда президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик.

Если суд удовлетворит ходатайство, диспетчеров могут объявить в международный розыск. Их обвиняют в умышленном доведении до авиакатастрофы, в которой погибли 96 человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, Россия не будет выдавать Польше смоленских диспетчеров, если получит такое требование. Конституция РФ запрещает выдавать российских граждан другим странам, отметил собеседник агентства.

Польские следователи установили, что в день крушения в аэропорту Смоленска не работала радиолокационная система посадки, из-за чего диспетчеры не видели, где находится самолет, поэтому, как считает польская сторона, передавали пилотам ложную информацию и давали команды о снижении и заходе на посадку.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) говорили, что самолет разбился из-за ошибки пилотов, начавших посадку при плохой погоде. Польская прокуратура, не отрицая вины экипажа, также обвиняет в причастности к катастрофе смоленских диспетчеров. Россия эти обвинения отвергает.

В 2016 году Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском, в рамках которого в числе прочего были эксгумированы тела погибших. Так, в гробу Леха Качиньского нашли останки двух других человек.

В марте 2016 года Антоний Мачеревич, возглавлявший Минобороны Польши, заявил, что причиной крушения мог стать теракт. В октябре 2017 года Мачеревич сообщил, что один из бортовых самописцев самолета зафиксировал момент взрыва.