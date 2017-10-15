Минобороны Польши: «черный ящик» самолета Качиньского зафиксировал взрыв

Polskie Radio
07:37, 15 октября 2017

Один из бортовых самописцев самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском, зафиксировал момент взрыва. Об этом заявил на встрече с главными редакторами польских СМИ министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич.

«Мы установили, что был взрыв, который привел к разрушению самолета, — заявил глава Минобороны, отвечая на вопрос о ходе расследования авиакатастрофы президентского самолета. — Мы нашли запись момента взрыва на одном из бортовых самописцев».

В настоящий момент, добавил Мачеревич, эксперты перепроверяют запись «черного ящика», чтобы «исключить любую возможность другой интерпретации этого звука [взрыва]».

К концу весны следующего года, по словам министра, будет представлен доклад, в котором не только восстановят последовательность событий, приведших к авиакатастрофе, но и назовут главных виновных в крушении самолета под Смоленском (польск.яз.).

Polskie Radio
В марте 2016 года Мачеревич заявлял, что причиной крушения самолета Леха Качиньского мог быть теракт. В августе 2017 года представители комиссии, занимающей расследованием авиакатастрофы под Смоленском, заявляли, что обнаружили на крыле следы взрыва.
Самолет Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские чиновники, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Самолет при посадке задел верхушки деревьев и упал на землю. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК), расследовавший причины авиакатастрофы, назвал причиной крушения самолета ошибку пилотов, которые пошли на посадку в условиях плохой погоды. Польская сторона, проводившая собственное расследование, также пришла к выводу об ошибке пилотов, но также возложила вину за произошедшие на российских диспетчеров. Россия вину диспетчеров в крушении самолета президента Польши не признала.
В 2016 году Польша возобновила расследование причин крушения самолета, в рамках которого, в числе прочего, были эксгумированы тела погибших.
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