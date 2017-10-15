Минобороны Польши: «черный ящик» самолета Качиньского зафиксировал взрыв

Один из бортовых самописцев самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском, зафиксировал момент взрыва. Об этом заявил на встрече с главными редакторами польских СМИ министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич.

«Мы установили, что был взрыв, который привел к разрушению самолета, — заявил глава Минобороны, отвечая на вопрос о ходе расследования авиакатастрофы президентского самолета. — Мы нашли запись момента взрыва на одном из бортовых самописцев».

В настоящий момент, добавил Мачеревич, эксперты перепроверяют запись «черного ящика», чтобы «исключить любую возможность другой интерпретации этого звука [взрыва]».