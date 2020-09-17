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Правительство решило не снижать объемы поддержки государственных СМИ, несмотря на кризис из-за коронавируса

Источник: РБК

Минфин предложил выделить на поддержку СМИ из бюджета 102,8 миллиарда рублей в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект закона «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Ранее субсидии были определены в размере 73,8 миллиарда рублей, то есть новая сумма формально является увеличением господдержки СМИ на 40%. Но фактически, подчеркивает РБК, государство просто сохраняет их на прежнем уровне — так как в 2020 году на СМИ было выделено 101,2 миллиарда рублей. 

Представитель МИА «Россия сегодня», говоря о финансировании агентства,назвал предложение Минфина «не увеличением, а восстановлением финансирования», отметив, что ранее в проекте трехлетнего бюджета объем средств был сильно занижен. 

Больше всего средств из бюджета предполагается выделить RT (27,3 миллиарда), ВГТРК (25,0 миллиарда), «Россия сегодня» (7,6 миллиарда), Первый канал (6,0 миллиарда). 

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