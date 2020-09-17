Белорусские СМИ вышли без фотографий на своих сайтах. Так они протестуют против ареста двоих фотокорреспондентов

Независимые белорусские издания 17 сентября убрали фотографии с главных страниц своих сайтов в знак протеста против ареста фотокорреспондентов Владимира Гридина (Tut.by) и Александра Васюковича («Новы час»).

16 сентября фотографов арестовали на 11 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Их задержали 13 сентября, когда они зашли в кафе, чтобы отправить фотографии в свои редакции.

«Мы возмущены действиями силовиков и несправедливыми решениями судов. Мы требуем прекратить давление на журналистов. Мы будем бороться за свои права. И будем продолжать делать свою работу», — сказано в заявлении Tut.by.

В акции среди прочих участвуют Tut.by, «Новы час», Onliner, «Радио Свобода», «Белсат», «БелаПАН», «Медиазона. Беларусь», Белорусская ассоциация журналистов, объединение журналистов «Пресс-клуб».

В начале сентября в Минске задержали шестерых журналистов, освещавших студенческую акцию протеста. Их обвинили в том, что они сами участвовали в акции и координировали действия протестующих. Суд арестовал журналистов на основании показаний свидетелей с измененными личными данными, которые не могли точно указать место, где было совершено правонарушение.

11 сентября суд в Минске арестовал на 15 суток белорусского журналиста Дмитрия Семченко, ранее входившего в президентский пул Лукашенко. Его обвинили в участии в несогласованной акции протеста.