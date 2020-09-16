Россия ради обещанного Белоруссии кредита изменит Налоговый кодекс

Россия выдаст Белоруссии межгосударственный кредит на миллиард долларов двумя траншами в 2020-м и 2021 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова.

Еще 500 миллионов долларов Минск получит через Евразийский фонд стабилизации и развития ( ), уточнил министр.

Для межгосударственного кредита потребуются поправки в Налоговый кодекс, которые включат Белоруссию в число стран, которым Россия может такие кредиты предоставлять. По словам Силуанова, поправки уже подготовили.

Кредит, как сказал министр, это «в целом антикризисная поддержка», в том числе «на борьбу с COVID-19». Сроки погашения кредита определят позднее.

Президент РФ Владимир Путин пообещал «в этот сложный момент» полтора миллиарда долларов кредита на встрече с Александром Лукашенко 14 сентября 2020 года.

Силуанов 16 сентября, отвечая на вопрос, что получит при предоставлении кредита Россия, сказал: «Россия получит стабильность финансов нашего партнера <…> гарантии устойчивого выполнения Белоруссией обязательств перед российскими контрагентами» (цитата по «Интерфаксу»).

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