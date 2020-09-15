Суд запретил прокат четырех фильмов проекта «Дау» в России

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании «Феномен филмз», требовавшей признать незаконным отказ Минкультуры РФ выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского.

Иск к министерству был подан в феврале 2020 года. Ранее в ноябре 2019 года ведомство отказалось разрешить прокат в России четырех из десяти фильмов проекта — «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера». Ведомство сослалось на то, что в этих картинах присутствуют материалы, пропагандирующие порнографию. Для остальных шести эпизодов проекта прокатные удостоверения были выданы. Режиссер обращался с открытым письмом к руководству Минкульта, но в ведомстве не нашли обоснований для пересмотра своего решения, предложив Хржановскому обратиться в суд.

Представители «Феномен филмз» заявили «Коммерсанту», что оспорят судебное решение.

«Дау» — художественный многосерийный проект режиссера Ильи Хржановского, задуманный как фильм о советском физике Льве Ландау. Премьера картины, работа над которой велась 14 лет, состоялась в январе 2019 года в Париже.