Псковские десантники прибыли в Белоруссию для участия в учениях «Славянское братство»

Российские военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове, прибыли в Белоруссию для участия в совместных военных учениях «Славянское братство». Об этом сообщило министерство обороны Белоруссии.

«Всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину», — отметили в Минобороны.

Учения пройдут на полигоне «Брестский» в нескольких десятках километров от границы с Польшей.

Учения «Славянское братство» являются ежегодными. Помимо России и Белоруссии, в них традиционно принимала участие Сербия. В 2020 году она отказалась от этого — в Минобороны Сербии подчеркивали, что это было сделано под давлением Евросоюза, который требовал от Белграда ограничить контакты с Белоруссией под угрозой заблокировать ее евроинтеграцию.

Утром 15 сентября стало известно о расформировании резерва российских силовиков, созданного на границе с Белоруссией после начала массовых протестов в стране. Уже через несколько часов они начали возвращаться в места постоянной дислокации.