Сербия отказалась от участия в военных учениях с Россией и Белоруссией под давлением ЕС

Сербия отменит участие в совместных учениях с Россией и Белоруссией «Славянское братство». Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

Как заявил министр обороны Александр Вулин, такое решение было принято под давлением Евросоюза, который требовал отказаться от учений в связи с , угрожая перспективами «европейского будущего» Сербии.

По словам Вулина, на этом фоне правительство Сербии решило приостановить вообще все совместные учения с другими странами на ближайшие шесть месяцев.

Учения «Славянское братство» с участием российских, белорусских и сербских военных ежегодно проводятся осенью. В 2019 году они проходили в Сербии, в 2018 году — в России.

Учения состоятся под Брестом с 10 по 15 сентября. Ожидалось, что с учетом сербских военнослужащих в них примут участие полторы тысячи человек.