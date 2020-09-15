Полиция задержала подозреваемого в хищении миллиарда рублей на рынке форекс

Полиция задержала Александра Смирнова, подозреваемого в хищении одного миллиарда рублей у инвесторов своей компании STForex, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В МВД России сообщили, что задержали предполагаемого организатора хищения, находившегося в федеральном розыске, но не раскрыли его личность. Подозреваемого арестовали.

Газета «Коммерсант» сообщала в октябре 2019 года, что Александр Смирнов был задержан по делу о мошенничестве на рынке форекс, но затем отпущен под залог.

Компания STForex работала с 2014 года, хотя у нее не было лицензии. По версии следствия, клиентам компании предлагали инвестировать около 200 долларов, те получали прибыль, после чего их убеждали вложить более крупную сумму денег. Затем мошенники присваивали деньги, а клиентам говорили, что сделка была убыточной.