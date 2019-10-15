«Коммерсант»: компанию STForex подозревают в мошенничестве на миллиард рублей

Правоохранительные органы расследуют дело о крупном мошенничестве на рынке форекс, пишет «Коммерсант». Злоумышленники, по данным следствия, действовали под вывеской компании STForex.

У компании, работавшей с 2014 года, не было лицензии, однако она активно рекламировала себя в СМИ. Клиентам предлагалось сначала пройти обучающие курсы, затем они инвестировали небольшую сумму — около 200 долларов — и всегда оставались в плюсе, пишет издание. После этого злоумышленники убеждали их рискнуть более крупными суммами. Эти деньги мошенники присваивали, а клиентам сообщали, что сделки оказались убыточными.

Сумму ущерба от действий STForex правоохранительные органы оценивают примерно в 1 миллиард рублей.

Соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором схемы, и его помощник Кирилл Остапенко задержаны, но вышли под залог в 3 миллиона рублей. Всего в преступное сообщество, по версии следствия, входили девять человек.

В феврале 2019 года ЦБ объявил о подготовке законопроекта, ограничивающего начинающих инвесторов — им предполагается запретить торговать на рынке Forex.

Еще о российском рынке форекс ЦБ лишил лицензий крупнейшие компании, помогавшие россиянам торговать на форексе. Все дело в офшорах