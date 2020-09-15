Миллиардер Юрий Мильнер профинансирует поиски жизни на Венере

Фонд Breakthrough Initiatives, основанный российским бизнесменом Юрием Мильнером, профинансирует исследование, направленное на поиски жизни в атмосфере Венеры. Об этом говорится на сайте фонда.

Группа, работу которой будет финансировать фонд Мильнера, будет состоять из физиков, астрономов, химиков и инженеров. Ее возглавит профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер. Ученые будут искать научные обоснования возможности жизни на планете.

Как подчеркивается в пресс-релизе, решение о создании такой группы было принято после сообщений об обнаружении на Венере фосфина.

Об обнаружении на Венере следов фосфина стало известно 14 сентября — соответствующее открытие сделала команда ученых из США и Великобритании. Это может свидетельствовать о наличии там жизни, так как фосфин на планетах с твердым ядром может образовываться только в результате деятельности живых организмов.

В «Роскосмосе» заявили, что такие открытия, сделанные дистанционно, не будут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете. Чтобы данные были достоверными, подчеркнули в госкорпорации, их нужно получить при контактных исследованиях.

Ближайшая миссия на планету «Венера-Д» запланирована на конец 2020-х годов. Она задумывалась как российско-американская, однако 15 сентября «Роскосмос» объявил, что будет реализовывать миссию «в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации». Позже в госкорпорации уточнили, что не отказываются от сотрудничества с США полностью.