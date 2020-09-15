Россия планирует отправить к Венере собственную экспедицию, помимо готовящейся в сотрудничестве с США миссии «Венера-Д». Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов.

Рогозин также напомнил, что СССР — единственная страна, которая уже запускала успешные миссии .

Я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там .

В начале сентября ученые из Великобритании и США сообщили, что обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, что может свидетельствовать о наличии там жизни. Это соединение вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.

Пуск «Венеры-Д» намечен на конец 2020-х годов. В Институте космических исследований РАН в мае заявляли, что в ближайшее время будет сформирована новая космическая программа, подразумевающая отправку трех аппаратов на Венеру.

После распада СССР Россия не запустила ни одной успешной межпланетной миссии.

Обновлено. «Роскосмос» сообщил, что будет реализовывать миссию «Венера-Д» «в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации». Позже в госкорпорации уточнили, что сотрудничество с США при этом останется, но «в меньших размерах».