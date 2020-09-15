Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»

Первая серия перезапуска советского мультфильма «Ну, погоди!» выйдет зимой 2020 года. Волка в новых сериях озвучит актер и шоумен Гарик Харламов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

По словам генерального продюсера студии Юлии Осетинской, творческая группа уже утвердила окончательный визуальный образ Волка, выбранный из более 50 вариаций. «При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб, и, частично, привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», — рассказала Осетинская.

Как будет выглядет Заяц, второй ключевой персонаж обновленного «Ну, погоди!», и кто его будет озвучивать, пока не сообщается.

Студия планирует выпустить 52 новые серии мультфильма. Сериал будет выполнен в технике 3D, в нем появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Сериал «Ну, погоди!» выходил с 1969 года. «Союзмультфильм» снял 18 выпусков, последний из которых вышел в 1994 году. Волка и Зайца в них озвучивали Анатолий Папанов и Клара Румянова. В 2005-2006 годах еще две серии мультфильма выпустила студия «Кристмас Филмз». О перезапуске сериала стало известно в феврале 2019 года.