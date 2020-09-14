В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы Лукашенко «Пул Первого».

Переговоры за закрытыми дверями продолжались более четырех часов. Заявлений для прессы и подписания документов после них не предполагается.

Перед началом переговоров у Путина и Лукашенко состоялся короткий диалог в присутствии журналистов. Путин заявил, что Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов, а Лукашенко поблагодарил его за поддержку и назвал Россию «старшим братом».

Встреча Путина и Лукашенко стала первой с момента президентских выборов в Белоруссии (они состоялись 9 августа), после которых в стране начались массовые протесты с требованием пересмотра результатов голосования.

Владимир Путин после выборов президента Белоруссии поздравил Лукашенко с победой (по версии белорусского ЦИК, он набрал около 80% голосов). В начале сентября в Минске побывала большая делегация правительства России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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