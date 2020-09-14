В Израиле возобновляют карантин из-за коронавируса. Гражданам запретят отходить от дома дальше 500 метров

Правительство Израиля одобрило введение жестких карантинных мер из-за распространения коронавируса в стране. Решение об этом было принято по итогам семичасового заседания кабинета министров в воскресенье, сообщает The Jerusalem Post.

Повторный карантин начнет действовать с 14:00 18 сентября и продлится три недели — до 9 октября. В это время в стране будут закрыты учебные заведения, рестораны, торговые и бизнес-центры. Жителям Израиля будет запрещено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Подобные строгие карантинные меры действовали в стране в период с середины марта по начало мая.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего в Израиле зафиксированы более 156 тысяч случаев заражения COVID-19. Более тысячи человек умерли от инфекции, 115 тысяч человек выздоровели.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшие сутки по всему миру были выявлены 307,9 тысячи заражений COVID-19 — это рекордный прирост за все время пандемии. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире приближается к 29 миллионам человек.