Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила в телеграме, что 13 сентября в стране прошло 28 протестных мероприятий, в них приняли участие 22 тысячи человек, из них 15 тысяч — в Минске.

Оценка МВД в несколько раз меньше данных СМИ. Белорусское издание «Наша нива» сообщало, что в демонстрации в Минске участвовали не менее 100 тысяч человек, агентство «Интерфакс» оценивало число участников в 150 тысяч. По данным проекта #ягуляю, считающего участников мирных протестных акций в Беларуси, 13 сентября на улицы страны вышли почти 77 тысяч человек.

В МВД добавили, что на акциях протеста задержали 774 человека, из них более 500 — в Минске. Эти данные сравнимы с предварительной информацией правозащитного проекта «Весна» о том, что в Минске 13 сентября задержали 387 человек, а в регионах Беларуси — еще 82 человека.