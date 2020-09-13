В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России». Его подозревают в получении взятки за обещание не препятствовать выборам

Задержан депутат городской думы Новороссийска, председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Ерохин. Об этом сообщает Следственный комитет.

Против Ерохина возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. По версии СК, он получил 2,1 миллиона рублей от представителя администрации Новороссийска. Взамен депутат пообещал, что «подконтрольные ему граждане» не будут устраивать провокаций на выборах, подавать ложные сообщения о нарушениях и как-то еще препятствовать голосованию, утверждает СК.

По информации ведомства, Ерохин вымогал взятку у представителя администрации Новороссийска еще месяц назад. Человек, который передал депутату деньги, действовал по контролем правоохранительных органов. Ерохин был задержан после получения взятки.

В России 11-13 сентября проходят выборы разных уровней. В Новороссийске выбирают депутатов городской думы. «Справедливая Россия» выдвинула 22 кандидатов, в том числе самого Ерохина.