Наоми Осака обыграла Викторию Азаренко в финале US Open

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США по теннису (US Open). Об этом сообщается в твиттере турнира.

В финале Осака обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

Для 22-летней Осаки это вторая победа на US Open. Она уже выигрывала этот турнир в 2018 году. В 2019 году японка победила на Australian Open. Всего в ее активе шесть титулов Женской теннисной ассоциации (WTA).

Осака занимает девятое место в рейтинге WTA, Азаренко — 27-е. Белоруска победила в 21 турнире ассоциации, дважды выигрывала на Australian Open.