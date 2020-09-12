Марию Колесникову перевезли из Минска в СИЗО в Жодино

Члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову перевели из СИЗО в Минске в изолятор в Жодино. Об этом сообщила ее адвокат.

Причины перевода Колесниковой пока неизвестны.

Мария Колесникова 7 сентября была похищена в центре Минска. Как рассказали ее соратники, ее пытались насильно вывезти из Белоруссии, но она порвала свой паспорт. Официальные СМИ 8 сентября заявили, что Колесникова была задержана на границе с Украиной.

После задержания стало известно, что Колесникова является подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Другим фигурантом этого дела является юрист Максим Знак, также входящий в президиум координационного совета оппозиции.