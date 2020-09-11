США в Совбезе ООН пригрозили финансовыми санкциями из-за отравления Навального. Россия заявила, что оснований для расследования нет

США и европейские страны подняли тему на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ликвидации химического оружия в Сирии.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Черит Норман Шале призвала власти России в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании нападения на Навального, пишет Reuters.

«Куда бы ни привели доказательства, мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе посредством ограничения средств, выделяемых на злонамеренную деятельность», — сказала Норман Шале.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, сказал, что Россия хотела бы знать, что случилось с Навальным, но у российских властей нет оснований, чтобы начать расследование.

«Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах, — заявил Небензя. — Немецкая лаборатория утверждает, что нашли. Но мы не получили никаких доказательств из Германии, которые позволили бы нам сделать вывод, что это было преступление путем попытки отравления, и таким образом начать расследование».

На заседании Совбеза ООН, как сообщает ТАСС, отравление Алексея Навального также обсуждали представители Великобритании, Бельгии, Германии и Эстонии. Они осудили применение химического оружия против политика и призвали Россию провести полное и прозрачное расследование случившегося. Представитель Франции во время заседания эту тему не поднимал, но после совещания поддержал позицию европейских партнеров.

Правительство Германии утверждает, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Представители России говорят, что не получили доказательств отравления оппозиционера.