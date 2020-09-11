Папа римский: удовольствие, которое приносят хорошая еда и секс, исходит от Бога

Удовольствие от хорошей еды и секса «исходит напрямую от Бога». Об этом заявил папа римский Франциск в интервью для книги «TerraFutura» итальянского писателя и основателя движения Карло Петрини.

«Удовольствие исходит напрямую от Бога, оно не католическое, не христианское или какое-либо еще, оно просто божественное», — сказал папа римский, которого цитирует France 24. Он добавил, что церковь всегда осуждала «жестокое, грубое, пошлое» удовольствие, но принимала «простое и нравственное».

Папа Франциск напомнил, что в прошлом католическая церковь осуждала любые удовольствия, и назвал это проявлением «чрезмерно жесткой морали» и неправильным пониманием христианской идеи.

«Удовольствие от еды нужно для того, чтобы оставаться здоровыми, точно так же, как сексуальное удовольствие нужно для того, чтобы сделать любовь более прекрасной и обеспечить выживание нашего вида», — заявил понтифик.