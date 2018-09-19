Папа Римский Франциск 17 сентября встретился во Франции с верующими. Отвечая на вопрос, как подросткам обсуждать тему сексуальности со старшим поколением, Франциск назвал секс с любимым человеком «даром Божьим» и посоветовал не стесняться о нем говорить. 19 сентября высказывание Папы Римского прокомментировал представитель Русской православной церкви — глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Он заявил радиостанции «Говорит Москва», что, с точки зрения РПЦ, Божьим даром может считаться лишь секс в браке.



