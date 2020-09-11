Опрос ВЦИОМ весь год фиксирует ухудшение материального положения каждого четвертого респондента. Кремль пообещал рост в обозримой перспективе

26% россиян оценивают текущее материальное положение своей семьи как плохое. Также каждый четвертый россиянин считает, что через год его семья будет жить еще хуже, чем сейчас. Об этом свидетельствуют результаты ВЦИОМ, обнародованные 11 сентября.

Социологи ежемесячно с начала 2020 года расспрашивают россиян об их материальном состоянии и все это время доля пессимистов держится на одном и том же уровне.

Журналисты попросили прокомментировать результаты исследования пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Вот что он ответил:

Действительно, ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией во всем мире и который, конечно, не может не иметь своих печальных проявлений у нас. Они, да, мы не хотели бы их ощущать, но мы являемся составной частью мировой экономики. Аналогичные процессы — причем с большими темпами падения, с большими объемами поражения экономической инфраструктуры от последствий ковидного кризиса — наблюдаются и в других странах мира.

На текущей неделе Путин провел совещание по экономическим вопросам и, собственно, он говорил, что да, есть у нас кризисные проявления, и, к сожалению, нам их не избежать в какой-то краткосрочной перспективе. Но все-таки, благодаря действиям правительства, благодаря решениям оперативным, которые принимались, удалось, скажем так, свести к минимуму объемы поражения нашей экономики от ковидного кризиса.

Правительство работает, последствия кризиса минимизируются, но нам вместе предстоит много работать, чтобы выйти из этого кризиса и перейти в траекторию роста… Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем уже к росту.

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