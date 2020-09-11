Министерство транспорта РФ подготовило обновленный проект транспортной стратегии, согласно которому к 2035 году в российских городах будет действовать бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом пишет РБК, ознакомившийся с документом.

Согласно проекту, общественный транспорт может стать бесплатным при условии внедрения так называемого механизма «пользователь платит» для автомобилистов — с 2025 года с них начнут взымать плату за проезд по дорогам регионального значения, а с 2035 года — со «всех категорий пользователей дорог», в том числе дорожных сетей в городах. В стратегии не уточняется, будет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, отмечает издание.

Механизм позволит стимулировать пользование общественным транспортом в крупных городах, говорится в проекте. Стратегия также предполагает, что в населенных пунктах жители станут чаще ездить на немоторизированных видах транспорта (велосипеды, самокаты), а в районах массовой застройки будет активно развиваться внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).

Предыдущая версия транспортной стратегии была утверждена в 2013 году. В докладе о ее реализации Минтранс сообщал, что пока у жителей России общественный транспорт пользуется меньшей популярностью, чем личный.

В марте 2020 года в правительство поступала новая версия транспортной стратегии, но ее отправили на доработку. Источник РБК, близкий к кабинету министров, рассказал, что новый проект пока находится на стадии обсуждения и его финальная версия будет внесена в правительство в феврале 2021 года.

Читайте также Минтранс задумался о вложении денег россиян в строительство инфраструктуры