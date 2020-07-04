Минтранс задумался о вложении денег россиян в строительство инфраструктуры

Минтранс РФ обдумывает привлечение денег «массового пользователя» для строительства инфраструктуры, сказал глава ведомства Евгений Дитрих. Его слова приводит «Интерфакс».

Как пояснил Дитрих, Минтрансу интересен механизм, который использует Минстрой при строительстве жилья (выпуск ипотечных облигаций для привлечения инвесторов).

«Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов <…> В июле будем готовить предложения», — сказал Дитрих.

По словам министра, продумать способы привлечения инвестиций «по всем без исключения транспортным проектам» министерству 23 июня поручил президент РФ Владимир Путин.

В марте 2020 года правительство РФ одобрило проект транспортной стратегии страны до 2035 года, писал «Коммерсант». Предполагается, что часть проектов должны закончить к 2021 году, их общая стоимость — 365,2 миллиарда рублей.