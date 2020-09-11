Минобороны предложило снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ. Потому что в России их нет

Министерство обороны предложило убрать боевые отравляющие вещества из списка продукции, свободная реализация которых в России запрещена. Документ, предусматривающий внесение соответствующих поправок в указ президента от 1992 года, размещен на официальном портале правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, Россия в 1997 году присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, поэтому с тех пор в стране оно не производится, а его старые запасы уничтожены — таким образом, по мнению Минобороны, пункт о запрете реализации боевых отравляющих веществ потерял смысл.

2 сентября власти Германии заявили, что политик Алексей Навальный, проходящий лечение в Берлине, был отравлен на территории России нервно-паралитическим агентом из группы «Новичок». Это соединение входит в список запрещенных в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.