Mash рассказал о переписке курьера Delivery Club с 11-летней девочкой. Сервис доставки заявил, что ей писал курьер Burger King

В Подмосковье курьер сервиса доставки Delivery Club приставал к 11-летней девочке, сообщил Mash со ссылкой на саму девочку и ее старшую сестру.

11-летняя Валерия забрала у курьера заказ из ресторана Burger King, а позднее стала получать от него сообщения в WhatsApp. Курьер предложил девочке «подружиться», хотя, по его словам, знал, что она «маленькая». Валерия заблокировала курьера. Он удалил переписку, но старшая сестра девочки успела сделать скриншоты. Позднее курьер еще несколько раз звонил Валерии. Трубку поднял ее отец и попросил больше не связываться с ней.

Семья Валерии позвонила в Delivery Club и описала ситуацию. По словам старшей сестры девочки Анастасии, там заявили, что это курьер Burger King и что они передадут информацию о его действиях в сеть ресторанов. Никакого наказания курьер не понес, добавила Анастасия.

В Delivery Club агенству «Москва» сообщили, что из некоторых ресторанов Burger King заказы доставляют курьеры Delivery Club, а из других — собственные курьеры сети. Этот заказ доставлял курьер ресторана, уточнили в Delivery Club. «Мы сразу перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов. Мы приносим искренние извинения семье девочки за этот инцидент», — заявили представители сервиса РИА Новости.

В начале сентября стало известно, что один из курьеров Delivery Club после доставки заказа предложил клиентке «зайти на полчасика и провести время вместе». После этого инцидента Delivery Club заявил, что будет скрывать номера телефонов клиентов от курьеров.