Der Spiegel: глава немецкой разведки на секретном совещании заявил, что Навального отравили более опасной версией «Новичка»
Российский политик Алексей Навальный был отравлен более «сильной» версией «Новичка», чем его ранее известные варианты. Как пишет Der Spiegel, об этом на прошлой неделе в ходе секретного совещания заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.
Издание не уточняет, откуда получило такую информацию. Der Spiegel отмечает, что по замыслу отравителей, Навальный должен был умереть в самолете. По предположению издания, отравить политика могли только российские спецслужбы.
Der Spiegel также пишет, что на прошлых выходных в Берлин уже приезжали представители ОЗХО, и им были переданы образцы проб, взятых у Навального.
О том, что Навальный был отравлен новым, более опасным типом «Новичка», и что к этому причастны российские спецслужбы, 9 сентября писало издание Die Zeit — без ссылок на конкретные источники. По его данным, Навальный не умер только «благодаря цепочке счастливых случайностей» — действиям пилота, который сразу же принял решение посадить самолет, и врачей, оперативно вколовших ему атропин.