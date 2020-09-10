В порту Бейрута загорелись склады с маслом. Месяц спустя после взрыва аммиачной селитры, при котором погибли 190 человек

В порту Бейрута, столицы Ливана, произошел сильный пожар. Об этом сообщает Reuters.

Как уточнили в армии Ливана, загорелись склады с маслом и покрышками. Сейчас пожар уже локализован, о пострадавших не сообщается.

4 августа в порту Бейрута взорвался склад, на котором хранилась аммиачная селитра. В результате погибли 190 человек, трое пропали без вести, более 300 тысяч остались без жилья. Общий ущерб от произошедшего власти оценили в 3-5 миллиардов долларов. Через неделю после взрыва правительство страны ушло в отставку.