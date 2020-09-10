Ключевого фигуранта дела Фургала перевели из СИЗО под домашний арест. Он заключил сделку со следствием

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения Николаю Мистрюкову — ключевому фигуранту дела бывшего губернатора Хабаровского края Его перевели из СИЗО под домашний арест сроком до 18 октября.

Изменить меру пресечения Мистрюкову просил Следственный комитет РФ в связи с «изменившимися обстоятельствами», сообщает «Интерфакс».

ТАСС напоминает, что Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он, в частности, по данным агентства, заявил, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Адвокат Мистрюкова Алексей Ульянов заявил, что изменение меры пресечения связано с состоянием здоровья его подзащитного, а не со сделкой со следствием. У Мистрюкова был диагностирован рак органов малого таза, и он ослеп на один глаз из-за отслоения сетчатки.

«Заболевание — вот основная причина изменения меры пресечения, потому что сидел бы он и сидел со сделкой [со следствием]», — сказал адвокат.

«Мы видели Мистрюкова в СИЗО в августе, он как раз получил гистологию, которая показала хорошие перспективы», — рассказал «Медузе» член ОНК Алексей Мельников. Адвокат Мистрюкова Алексей Ульянов на звонки «Медузы» не ответил.

В Хабаровске уже два месяца проходят акции протеста в поддержку Сергея Фургала. Бывший губернатор обвинения в организации убийств бизнесменов категорически отрицает.