В московский офис «Открытой России» и редакцию «МБХ медиа» пришли силовики. У участников проекта «Объединенные демократы» проходят обыски

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис общественной организации «Открытая Россия». Об этом сообщила координатор организации Татьяна Усманова.

Также обыски проходят у кандидатов и координаторов проекта «Объединенные демократы» во Владимирской, Ивановской областях и в Татарстане. Кроме того, силовики пришли в редакцию издания «МБХ медиа».

Обыски проходят по . Постановления выданы Басманным районным судом Москвы.

Усманова в разговоре с «Новой газетой» заявила, что считает реальной причиной обысков выборы 13 сентября. На них при поддержке проекта «Объединенные демократы» идут 500 кандидатов в муниципальные депутаты по всей стране.

«Объединенные демократы» — проект, который помогает независимым кандидатам участвовать в муниципальных выборах. Его, как и «Открытую Россию» и «МБХ медиа», поддерживает Михаил Ходорковский.

Сотрудники силовых структур регулярно устраивают обыски в офисах «Открытой России». Предыдущий прошел в петербургском офисе организации 5 сентября. За день до этого исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров был арестован на 14 суток из-за акции против поправок к Конституции.