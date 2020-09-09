Создателя крупнейшего в России паблика о движении АУЕ приговорили к семи годам колонии

Трое жителей Екатеринбурга получили от 4 лет условно до 7 лет колонии по делу об участии в движении (признано экстремистским и запрещено на территории РФ), призывах к экстремизму и возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Фигурантами дела стал Николай Бабарика, который в 2011 году создал в ВК паблик «А.У.Е» (66.ru пишет, что к моменту блокировки в 2018-м имел 320 тысяч подписчиков и был крупнейшим в России), а также его жена Наталья и друг Артем Зуев. По версии следствия, супруги Бабарика выкладывали в паблике посты с призывами к насилию над сотрудниками полиции и ФСБ, а также вместе с Зуевым торговали через ВК товарами с символикой АУЕ.

Наталья Бабарика, которую защищал адвокат «Агоры» Алексей Бушмаков, приговорена к 4 годам условно, Николай Бабарика — к 7 годам лишения свободы, Артем Зуев — к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.

По информации 66.ru, также с обвиняемых по решению суда взыщут деньги, которые они заработали на продаже товаров с символикой АУЕ. С Николая Бабарики — 80 тысяч рублей, с Артема Зуева — 30 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости, это первый после запрета АУЕ приговор за организацию ячейки этого движения. Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским в середине августа.