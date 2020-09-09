СК повторно отказался расследовать смерть чеченки Мадины Умаевой, умершей во время семейной ссоры

Управление Следственного комитета России по Чечне повторно отказало в расследовании смерти жительницы республики Мадины Умаевой.

Об этом «Таким делам» сообщили правозащитники, которым пришел ответ на обращение к главе СК Александру Бастрыкину.

21 июля управление СК по Чечне после проверки уже отказывало в расследовании смерти Умаевой, но в связи с обращением правозащитников к Бастрыкину в августе направило материалы на повторную проверку, пишет «Медиазона».

23-летняя Мадина Умаева из Гудермеса умерла в июне во время ссоры с родителями мужа. Родственники со стороны супруга заявили, что она упала с лестницы во время эпилептического припадка. Однако мать Мадины заявила, что та никогда не болела эпилепсией, и предположила, что ее дочь была убита.

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с родственниками Мадины. Он заявил, что в браке «бывают и споры, и ссоры, и бывает, что муж побивает», передал детей умершей на воспитание отцу и возмутился из-за эксгумации тела. Мать Мадины извинилась за предположения об убийстве.

В июле власти Чечни подарили новый дом вдовцу Мадины Умаевой Висхаджи Хамидову. По информации «Новой газеты», он работал в учебно-тренировочном Центре СОБРа «Терек» в родовом селе Кадыровых Центорое. Руководит этим центром двоюродный брат главы Чечни.