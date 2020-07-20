Власти Чечни подарили новый дом вдовцу Мадины Умаевой. Мать умершей обвиняла его в убийстве, а потом извинялась за свои слова перед Кадыровым

Власти Чечни подарили новый дом семье мужа Мадины Умаевой, которая умерла при невыясненных обстоятельствах. Об этом 18 июля сообщила ЧГТРК «Грозный». На сюжет обратил внимание «Кавказский узел».

Дом построен за счет фонда имени Ахмата Кадырова. Его передали вместе с мебелью. Ключи от жилища главе семейства вручил руководитель Гудермесского района.

В сюжете отмечается, что на личной встрече с родственниками Мадины Умаевой глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что дети умершей не будут ни в чем нуждаться.

«Собственная жилплощадь у семьи, конечно, была. Но у [вдовца Мадины Умаевой] Висхаджи Хамидова есть младший брат, а по чеченским традициям дом достается младшему, и рано или поздно ему пришлось бы его покинуть. А построить собственный вряд ли бы смог: ни здоровье, ни финансовое положение не позволяло», — говорится в сюжете.

23-летняя Мадина Умаева умерла в июне во время ссоры с родителями мужа. Родственники со стороны супруга заявили, что она упала с лестницы во время эпилептического припадка, и спешно похоронили ее той же ночью.

Матери Мадины рассказали, что ее дочь была убита. Она поддержала эту версию, заявив, что Мадина не болела эпилепсией и жаловалась на побои мужа. СК провел эксгумацию тела Мадины и отправил его на экспертизу. Ее результаты до сих пор не оглашены.

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с родственниками умершей. Он заявил, что в браке «бывают и споры, и ссоры, и бывает, что муж побивает», передал детей умершей на воспитание отцу и возмутился из-за эксгумации тела. Мать Мадины извинилась за предположения об убийстве.

По информации «Новой газеты», муж умершей Всихаджи Хамидов работал в учебно-тренировочном Центре СОБРа «Терек» в родовом селе Кадыровых Центорое. Руководит этим центром двоюродный брат главы Чечни.