Реалити-шоу «Семейство Кардашьян» закроется после 14 лет в эфире. Участники захотели «жить своей жизнью без камер»

Реалити-шоу «Семейство Кардашьян» прекратит выходить в эфире в 2021 году, сообщает Reuters.

«С тяжелым сердцем мы прощаемся с „Семейством Кардашьян“. После 14 лет, 20 сезонов, сотен эпизодов и нескольких спин-оффов шоу мы, как семья, решили закончить это особенное путешествие», — говорится в заявлении семьи Кардашьян.

Канал E!, где выходит «Семейство Кардашьян», не стал уточнять причин закрытия программы, отметив лишь, что уважает желание участников шоу «жить своей жизнью без наших камер».

Премьера реалити-шоу «Семейство Кардашьян» состоялась на канал E! в октябре 2007 года. Участники шоу — семья Кардашьян-Дженнер из Калифорнии — получили всемирную известность. Так, Ким Кардашьян стала одной из самых узнаваемых женщин в мире и одной из самых влиятельных персон в соцсетях с миллионами подписчиков у ее аккаунтов. Косметическая линия Кайли Дженнер принесла ей титул самого молодого миллиардера по версии Forbes. Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных в настоящий момент моделей.