Заработайте себе на пенсиюИгра «Медузы» и VISA про футбол
шапито

Сестры Ким Кардашьян выпустили футболки с собой поверх Тупака и Оззи Осборна. Теперь их все ненавидят

Meduza
13:58, 1 июля 2017

Сестры Ким Кардашьян Кендалл и Кайли Дженнер выпустили серию футболок, на которых изображены рэперы Тупак Шакур и Notorious B.I.G., рок-музыкант Оззи Осборн, логотип группы The Doors и ее фронтмен Джим Моррисон. Поверх этих принтов звезды реалити-шоу разместили собственные фотографии и логотип. Одна футболка стоила 125 долларов (более семи тысяч рублей).

Футболки возмутили не только простых пользователей, но и представителей музыкантов — оказалось, сестры Дженнер использовали их образы без разрешения. Мать Notorious B.I.G. (был убит в 1997 году) Волетта Уоллес написала в инстаграме, что звезды не обращались ни к кому за разрешением. «Это неуважительно и отвратительно, это эксплуатация в худшем виде», — добавила Уоллес.

Группа The Doors направила Дженнер письмо с требованием прекратить нарушение авторских прав на логотип группы. В письме также говорится, что накладывание селфи Кендалл Дженнер «на легендарный портрет покойного Джима Моррисона оскорбительно».

Жена Оззи Осборна Шэрон также раскритиковала звезд за футболки: «Девочки, вы не заслужили права накладывать свои лица на музыкальных легенд. Занимайтесь тем, в чем разбираетесь, — блеском для губ».

29 июня Дженнер объявили, что снимают с продаж свои футболки. В заявлении сестры извинились перед семьями музыкантов и всеми, кого разозлили их принты. «Мы большие поклонницы их музыки и не собирались никоим образам выражать неуважение к ним», — заявили они.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться