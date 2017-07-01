Сестры Ким Кардашьян выпустили футболки с собой поверх Тупака и Оззи Осборна. Теперь их все ненавидят

Сестры Ким Кардашьян Кендалл и Кайли Дженнер выпустили серию футболок, на которых изображены рэперы Тупак Шакур и Notorious B.I.G., рок-музыкант Оззи Осборн, логотип группы The Doors и ее фронтмен Джим Моррисон. Поверх этих принтов звезды реалити-шоу разместили собственные фотографии и логотип. Одна футболка стоила 125 долларов (более семи тысяч рублей).

I am #DEAD tht Kendall + Kylie put their family's initials on a Tupac shirt and are selling it for $125 pic.twitter.com/Wv3oGupGQO — alliehustle (@alliehustle_) June 28, 2017

Футболки возмутили не только простых пользователей, но и представителей музыкантов — оказалось, сестры Дженнер использовали их образы без разрешения. Мать Notorious B.I.G. (был убит в 1997 году) Волетта Уоллес написала в инстаграме, что звезды не обращались ни к кому за разрешением. «Это неуважительно и отвратительно, это эксплуатация в худшем виде», — добавила Уоллес.

A post shared by Voletta Wallace (@volettawallace) on Jun 29, 2017 at 9:31am PDT

Группа The Doors направила Дженнер письмо с требованием прекратить нарушение авторских прав на логотип группы. В письме также говорится, что накладывание селфи Кендалл Дженнер «на легендарный портрет покойного Джима Моррисона оскорбительно».

Why would someone do this! It is wrong in every single way!! The Doors' letter to Kendall and Kylie Jenner https://t.co/2vCAFY0Hsw pic.twitter.com/ZlPuhH8Qsb — Ivi (@eatshootrepeat) June 30, 2017

Жена Оззи Осборна Шэрон также раскритиковала звезд за футболки: «Девочки, вы не заслужили права накладывать свои лица на музыкальных легенд. Занимайтесь тем, в чем разбираетесь, — блеском для губ».

Girls, you haven’t earned the right to put your face with musical icons. Stick to what you know…lip gloss. pic.twitter.com/BhmuUVrDBn — Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) June 29, 2017

29 июня Дженнер объявили, что снимают с продаж свои футболки. В заявлении сестры извинились перед семьями музыкантов и всеми, кого разозлили их принты. «Мы большие поклонницы их музыки и не собирались никоим образам выражать неуважение к ним», — заявили они.