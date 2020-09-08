Замминистра энергетики Анатолий Тихонов задержан по подозрению в крупном мошенничестве

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов задержан после допроса в рамках дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тихонов задержан в качестве подозреваемого до предъявления обвинений и избрания меры пресечения.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело связано с предполагаемыми хищениями средств, выделенных в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. Всего было выделено 968 миллионов рублей, часть из них была похищена.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы.