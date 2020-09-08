Военного историка Андрея Жукова приговорили к 12 с половиной годам колонии по обвинению в госизмене

Мосгорсуд приговорил к 12 с половиной годам колонии военного историка Андрея Жукова, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Жуков будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судебный процесс по делу Жукова проходил в закрытом режиме, так как в деле фигурировали материалы под грифом «совершенно секретно». Прокурор требовал для Жукова 17 лет лишения свободы, защита настаивала на оправдательном приговоре.

Жуков — военный эксперт и историк-любитель, который был активным участником военно-исторических форумов в интернете. Как рассказывали «Медузе» его знакомые, под статью о госизмене следствие могло подвести проводимый Жуковым сбор данных о российских и советских воинских частях — большая часть этой информации формально считается секретной.