В Минске задержали участников акции солидарности с Марией Колесниковой

Люди в масках и в форме без опознавательных знаков задержали участников акции солидарности с Марией Колесниковой возле Комаровского рынка в Минске. Об этом сообщает Tut.by.

Задержания начались через несколько минут после начала акции, когда на Комаровском рынке собрались около 30 человек. По данным «Нашей нивы», задержаны около 10 человек. Среди них есть пожилые женщины, пишет Tut.by.

По информации Euroradio, как только число протестующих возле Комаровского рынка достигло нескольких сотен, задержания прекратились.

Мария Колесникова — одна из лидеров протестов в Беларуси. 7 сентября ее похитили в центре Минска. По информации «Интерфакса», утром 8 сентября ее пытались насильно вывезти из Беларуси в Украину, но она порвала свой паспорт на границе. После этого Колесникову задержали. По неофициальным данным, ее удерживают в воинской части пограничников в Гомельской области.