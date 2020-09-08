Штаб Бабарико заявил, что Колесникову удерживают в Мозырском погранотряде. Госпогранкомитет Беларуси это не подтвердил и не опроверг

Штаб бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико сообщил со ссылкой на несколько анонимных источников, что лидер штаба Мария Колесникова задержана и находится в .

По информации штаба, в Мозыре для Колесниковой наняли адвоката, который подал в Мозырский погранотряд документы о принятии защиты. Но в погранотряде адвокату заявили, что Колесниковой там нет.

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил Tut.by, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.

Утром 8 сентября Госпогранкомитет Беларуси сообщил о задержании Марии Колесниковой на белорусско-украинской границе. Однако ни точные причины ее задержания, ни ее местонахождение не уточнялись.

По информации «Интерфакса», Колесникову, которая накануне была похищена в центре Минска, пытались насильно вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт, после чего пограничники отказались пропустить ее.

Вместе с Колесниковой из Беларуси пытались вывезти двоих членов Координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые тоже пропали накануне. Они пересекли белорусско-украинскую границу и сейчас находятся в Киеве.