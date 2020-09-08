Apple проведет презентацию новых айфонов 15 сентября. Возможно, компания покажет сразу четыре модели

Компания Apple объявила, что традиционная осенняя презентация, на которой будут показаны ее новые продукты, состоится 15 сентября. Она начнется в 20:00 по московскому времени.

По неофициальным данным, которые приводит The Verge, на презентации впервые будут показаны сразу четыре модели айфонов — два iPhone 12 с диагональю 5,4 и 6,1 дюйма и два iPhone 12 Pro на 6,1 и 6,7 дюйма.

Журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники, в свою очередь, пишет, что на презентации вообще не покажут новые айфоны.

Помимо этого ожидается, что Apple покажет новую модель умных часов и обновленный iPad Air.