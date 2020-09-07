Акунин, Улицкая, Водолазкин и Петрушевская выпустят сборник рассказов в поддержку «Ночлежки»

Издательство «Клаудбери» и литературное агентство «Банке, Гумен и Смирнова» запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на публикацию сборника рассказов «Дом».

Все доходы от продажи книги будут переданы благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным людям.

Поучаствовать в финансировании издания сборника можно на сайте Planeta.ru, где доступны различные лоты от 100 до 2500 рублей. С начала кампании, стартовавшей 7 сентября, пожертвовано уже более 60 тысяч рублей. Всего организаторам акции необходимо собрать 680 тысяч рублей.

В создании сборника рассказов «Дом» поучаствовали писатели Борис Акунин, Дина Рубина, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Алексей Сальников, Евгений Водолазкин, Людмила Петрушевская, журналисты Леонид Парфенов, Катерина Гордеева, Юрий Сапрыкин и другие.

Алексей Сальников

Алена Долецкая

Алла Горбунова

Борис Акунин

Вера Полозкова

Галина Юзефович

Дина Рубина

Дмитрий Быков

Евгений Водолазкин

Евгения Тимонова

Екатерина Шульман

Катерина Гордеева

Ксения Букша

Лев Рубинштейн

Леонид Парфенов

Леонид Юзефович

Линор Горалик

Людмила Петрушевская

Людмила Улицкая

Марина Степнова

Михаил Шишкин

Наринэ Абгарян

Ольга Седакова

Юрий Сапрыкин Автор иллюстраций — Ольга Флоренская

Презентация сборника «Дом» запланирована на книжной ярмарке non/fiction, которая пройдет в московском Гостином дворе 4-7 декабря 2020 года.