Акунин, Улицкая, Водолазкин и Петрушевская выпустят сборник рассказов в поддержку «Ночлежки»
Издательство «Клаудбери» и литературное агентство «Банке, Гумен и Смирнова» запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на публикацию сборника рассказов «Дом».
Все доходы от продажи книги будут переданы благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным людям.
Поучаствовать в финансировании издания сборника можно на сайте Planeta.ru, где доступны различные лоты от 100 до 2500 рублей. С начала кампании, стартовавшей 7 сентября, пожертвовано уже более 60 тысяч рублей. Всего организаторам акции необходимо собрать 680 тысяч рублей.
В создании сборника рассказов «Дом» поучаствовали писатели Борис Акунин, Дина Рубина, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Алексей Сальников, Евгений Водолазкин, Людмила Петрушевская, журналисты Леонид Парфенов, Катерина Гордеева, Юрий Сапрыкин и другие.
- Алексей Сальников
- Алена Долецкая
- Алла Горбунова
- Борис Акунин
- Вера Полозкова
- Галина Юзефович
- Дина Рубина
- Дмитрий Быков
- Евгений Водолазкин
- Евгения Тимонова
- Екатерина Шульман
- Катерина Гордеева
- Ксения Букша
- Лев Рубинштейн
- Леонид Парфенов
- Леонид Юзефович
- Линор Горалик
- Людмила Петрушевская
- Людмила Улицкая
- Марина Степнова
- Михаил Шишкин
- Наринэ Абгарян
- Ольга Седакова
- Юрий Сапрыкин
Автор иллюстраций — Ольга Флоренская
Презентация сборника «Дом» запланирована на книжной ярмарке non/fiction, которая пройдет в московском Гостином дворе 4-7 декабря 2020 года.
«Дом» — это не социальный заказ и не брошюра по благотворительности, мы сделали хорошую книжку, которую будет интересно читать всем, вне зависимости от читательского отношения к бездомным, «Ночлежке» и социальной ответственности. Если не знать, что книга сделана в честь «Ночлежки», по содержанию это понять невозможно. Это просто очень хорошие рассказы, совершенно по-разному трактующие тему дома.