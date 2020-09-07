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Акунин, Улицкая, Водолазкин и Петрушевская выпустят сборник рассказов в поддержку «Ночлежки»

Источник: Planeta.ru
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Издательство «Клаудбери» и литературное агентство «Банке, Гумен и Смирнова» запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на публикацию сборника рассказов «Дом».

Все доходы от продажи книги будут переданы благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным людям.

Поучаствовать в финансировании издания сборника можно на сайте Planeta.ru, где доступны различные лоты от 100 до 2500 рублей. С начала кампании, стартовавшей 7 сентября, пожертвовано уже более 60 тысяч рублей. Всего организаторам акции необходимо собрать 680 тысяч рублей.

В создании сборника рассказов «Дом» поучаствовали писатели Борис Акунин, Дина Рубина, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Алексей Сальников, Евгений Водолазкин, Людмила Петрушевская, журналисты Леонид Парфенов, Катерина Гордеева, Юрий Сапрыкин и другие.

  • Алексей Сальников
  • Алена Долецкая
  • Алла Горбунова
  • Борис Акунин
  • Вера Полозкова 
  • Галина Юзефович
  • Дина Рубина
  • Дмитрий Быков
  • Евгений Водолазкин
  • Евгения Тимонова
  • Екатерина Шульман
  • Катерина Гордеева 
  • Ксения Букша
  • Лев Рубинштейн 
  • Леонид Парфенов 
  • Леонид Юзефович
  • Линор Горалик
  • Людмила Петрушевская 
  • Людмила Улицкая 
  • Марина Степнова 
  • Михаил Шишкин
  • Наринэ Абгарян 
  • Ольга Седакова
  • Юрий Сапрыкин

 Автор иллюстраций — Ольга Флоренская

Презентация сборника «Дом» запланирована на книжной ярмарке non/fiction, которая пройдет в московском Гостином дворе 4-7 декабря 2020 года.

«Дом» — это не социальный заказ и не брошюра по благотворительности, мы сделали хорошую книжку, которую будет интересно читать всем, вне зависимости от читательского отношения к бездомным, «Ночлежке» и социальной ответственности. Если не знать, что книга сделана в честь «Ночлежки», по содержанию это понять невозможно. Это просто очень хорошие рассказы, совершенно по-разному трактующие тему дома. 

Planeta.ru

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