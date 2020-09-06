Демонстранты в Минске дошли до резиденции Лукашенко

Тысячи участников «Марша единства», проходящего днем 6 сентября в центре Минска, подошли к Дворцу Независимости — резиденции Александра Лукашенко.

Как сообщает Tut.by, демонстрантам преградил путь кордон омоновцев, перед которым лежит цепь из колючей проволоки. За силовиками видна спецтехника.

Протестующие ведут себя мирно, но скандируют «Уходи». Где находится сам Лукашенко, неизвестно.

«Марш единства» начался после 14:00 на площади Независимости (до его начала милиция оцепила подходы к площади). Затем демонстранты двинулись по улице Ленина к стеле «Минск — город-герой», а оттуда — по проспекту Победителей к резиденции Лукашенко.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, на акцию протеста вышли более 100 тысяч человек.

По данным онлайн-платформы «Голос», на этот час в протестных акциях в Беларуси принимают участие более 125 тысяч человек. Митинги также проходят в Гродно, Бресте и Гомеле.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что на «Марше единства» в Минске задержаны как минимум 76 человек.

Жители Беларуси, не согласные с официальными результатами президентских выборов, выходят на воскресные протестные акции четвертую неделю подряд.