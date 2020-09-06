ОМОН перекрыл центр Минска перед «Маршем единства»

Правоохранительные органы перекрыли центральные проспекты Минска перед началом протестного «Марша единства», сообщает Tut.by.

Сторонники оппозиции, несогласные с официальными результатами выборов президента Беларуси, намеревались около 14:00 собраться на площади Независимости, однако еще с утра омоновцы начали перекрывать подходы к центру города, не позволяя группам протестующих собраться вместе. В город была введена дополнительная военная техника. Сообщалось о задержаниях мирных граждан в разных районах города перед началом протестной акции. По официальным данным МВД — около 10 человек.

Помимо площади Независимости силовиками были оцеплены Октябрьская площадь, а также Дворец Независимости. Там были замечены десять БТРов.

Судя по прямой трансляции «Дождя», колонны протестующих все-таки смогли добраться до проспекта Независимости и перегородили его, подойдя вплотную к кордону милиции.

После этого протестующие пошли по улице Ленина в сторону стелы «Минск — город-герой».